A cantora Anahí não gostou da declaração de Christian Chávez, realizada nesta segunda-feira (10), referente ao imbróglio financeiro da turnê mundial "Soy Rebelde". Em entrevista, o cantor do RBD respondeu sobre o envolvimento do marido de Anahí no suposto desvio de dinheiro arrecadado durante a turnê.

Mais cedo, Christian Chávez foi abordado no aeroporto ao chegar no México, onde respondeu sobre a investigação que a banda está promovendo para fiscalizar irregularidades financeiras. Diante disso, ele foi questionado se o político Manuel Velasco Coello, marido de Anahí, estaria envolvido no caso.

"Olha, o que eu posso dizer é que, às vezes, dizem muitas coisas. E a verdade é que se formos ficar o tempo todo dizendo: ‘Não, isso é mentira. Não, isso é verdade’… O que posso dizer é que os problemas legais ou o que está sendo tratado legalmente é algo que os meios de comunicação não têm o direito [de acesso], sabe?", declarou Chávez.

"Eu, de todas essas coisas, não posso dizer nada, porque são fofocas. Olha, eu sei que é [um assunto] delicado. Mas por tudo isso, é melhor que as pessoas [adequadas] se encarreguem da parte legal, e nós fazemos o que sabemos fazer que é entreter o público", completou.

Ele também foi pressionado ao perguntarem se a banda teria se afastado da cantora Anahí em meio ao imbróglio. Ele enfatizou que os membros do RBD se tratam como irmãos e que é normal não estarem sempre juntos no mesmo local. "Temos nosso grupo no WhatsApp, e estamos aí", detalhou.

O vídeo da coletiva improvisada viralizou e chegou até a cantora Anahí, que demonstrou não ter gostado das declarações do colega de equipe.

"Não se trata apenas de fofoca. É absolutamente falso. [Foi uma] resposta pouco clara. Infelizmente, a memória vai se perdendo", escreveu a cantora no X, antigo Twitter.

