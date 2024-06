Reprodução/Instagram Zé Neto e Cristiano

O cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto , assustou os seus fãs na noite do último domingo (9). O sertanejo precisou ser hospitalizado e passar por uma cirurgia às pressas após sentir fortes dores abdominais. Nesta segunda-feira (10), a assessoria do artista veio a público se pronunciar sobre o assunto.



Segundo as informações obtidas pelo colunista Leo Dias, o cantor teve fortes dores abdominais no último domingo, o que o motivou a ir ao hospital. Cristiano teve que fazer a retirada da vesícula biliar , cirurgia essa que teria sido um sucesso. No momento, o sertanejo segue em repouso, com os shows marcados sendo realizados apenas pelo colega Zé Neto.

Em nota, a assessoria do artista explicou: "Na noite de ontem, domingo 9, Cristiano, dupla com Zé Neto, passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar pela via videolaparoscópica."



O cantor teria sentido o desconforto após "se apresentar em São Paulo, no evento Arraial Estrelado", classificando como "quadro de intensa dor abdominal". Cristiano foi encaminhado ao "hospital Israelita Albert Einstein, onde realizou exames, sendo indicada a cirurgia para tratamento em caráter de urgência”.

O prazo de recuperação é de cerca de uma semana: "O médico responsável pelo procedimento é o cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista Mauricio Sorbello, Doutor pela Faculdade de Medicina da USP. A cirurgia transcorreu sem intercorrências, Cristiano está bem e deve permanecer em repouso nos próximos sete dias, seguindo orientações médicas. Seu parceiro Zé Neto irá cumprir a agenda normalmente e nenhum show será cancelado”, diz a nota.

