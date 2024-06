Reprodução/Instagram Após falecimento da mãe, a influenciadora preferiu adiar o exame de DNA





A influenciadora Dyane Akacio, suposta filha do cantor Leonardo, utilizou uma caixa de perguntas no Instagram e comentou sobre o exame de DNA, nesta segunda-feira, (10).

Segundo Dyane, acabou deixando o processo de paternidade por conta do falecimento da mãe e pretende resolver mais para frente. “Acabei deixando esse assunto um pouco mais de lado por conta da minha vida agora. Sinceramente, nem tenho pensado nisso nos últimos meses, principalmente agora por causa da minha mãe. Então, é uma coisa que vou resolver mais para frente, quando tudo estiver no lugar, quando a minha cabeça estiver bem”, afirmou.

A influenciadora disse que precisa de um tempo para cololcar as coisas no lugar, principalmente sua saúde mental. “Desde setembro do ano passado, foi uma leva de coisas que aconteceram na minha vida e me esgotaram emocionalmente. Então, acho que esse momento é para organizar a minha vida, principalmente a minha cabeça, para eu estar bem. Preciso estar bem para resolver as coisas e não estou, estou vivendo muitas outras coisas. Tudo tem seu tempo e não é momento para isso agora”, garantiu.



Dyane tomou grande repercussão na internet após se declarar filha do cantor Leonardo. De acordo com o jornalista do Balanço Geral, da Record, ela recebeu um carta da mãe revelando a identidade do artista. A influeciadora disse que procurou Leonardo nas redes sociais, mas o perfil estava bloqueado. Nisso, resolveu recorrer a justiça e fazer um teste de DNA. Dyane nasceu no interior de São Paulo e hoje mora em Portugal, onde trabalha como modelo.