Roubado? Grupo RBD acusa empresa de desviar milhões e expõe bastidores

O grupo mexicano RBD se manifestou nesta quarta-feira (22) para expor os entraves judiciais com Guillermo Rosas, ex-empresário da banda. Em comunicado, os membros confirmam a paralisação das atividades em decorrência do suposto desvio de US$ 1 milhão (R$ 5,1 milhões na cotação atual) arrecadado com o trabalho na turnê 'Soy Rebelde', que passou pelo Brasil em novembro.

De acordo com o grupo musical, a empresa T6H Entertainment foi responsável por contratações e gerenciamento financeiro no início da turnê de reencontro. Acontece que essa mesma foi afastada após suspeitas de desvio de dinheiro.

Na nota, a banda aponta que "a investigação contábil forense conduzida por Citrin Cooperman revelou irregularidades significativas", mencionando que a T6H Entertainment recebeu dinheiro relacionado da turnê, do qual quase US$ 1 milhão não foi registrado.

Em decorrência da acusação de desvio, o grupo paralisou todas as atividades até que o caso seja resolvido. Os membros também acusam a T6H de atrapalhar a resolução do imbróglio "ao não assinar os documentos necessários para a resolução dos pagamentos e da turnê".

"Dado o montante considerável de dinheiro envolvido e as discrepâncias encontradas, todos os nossos projetos estão atualmente em espera. Tivemos que pausar este sonho compartilhado com vocês, incluindo uma possível continuação da turnê", confessaram.

