Reprodução / Instagram Luiza Brunet pede para que Nicolas Prattes e Sabrina Sato tenham filho

Nicolas Prattes viajou para Paris para participar da famosa maratona da cidade e Sabrina Sato o acompanhou na viagem. A apresentadora também levou a filha, Zoe, de 5 anos, para passear na Europa. Ao compartilhar um álbum de fotos no Instagram, Sabrina recebeu um comentário especial de Luiza Brunet, que pediu para que o casal tivesse um filho.

"Sabrina Sato e Nicolas Prattes, lindos, todo o amor para os três e o quarto que podia vir para embelezar ainda mais o planeta", escreveu a modelo.

Além de Brunet, outros seguidores da famosa se derreteram nos comentários. “Que casal fofo”, disse um. “Casal mais lindo do mundo”, elogiou outro.

Sabrina e Nicolas assumiram o namoro logo após o carnaval deste ano e vêm encantando os fãs com registros do romance nas redes sociais desde então. Os dois foram flagrados juntos diversas vezes na folia e, após a maratona de Sabrina Sato na avenida, curtiram férias juntinhos, confirmando a relação.

