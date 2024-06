Reprodução/Globoplay Wanessa negou ataques contra o ganhador do BBB24





A cantora Wanessa Camargo se manifestou diante das acusações que teria atacado o ex-BBB Davi Brito em um show que realizou em São Paulo.

Durante o programa 'A Tarde É Sua' a apresentadora Sonia Abrão teria acusado a ex-BBB de ofender Davi. Wanessa negou qualquer tipo de agressão contra ele. "Convidei amigos, parentes, e vários ex-BBBs, inclusive o próprio Davi. Em um determinado momento do show, um fã que eu não conhecia subiu no palco para me abraçar. No primeiro momento, eu passei o microfone pra ele. Em um determinado momento, ele falou que eu seria a verdadeira campeã do BBB. Quando isso ocorreu, sinalizei com as mãos, em forma negativa, repetidas vezes”, disse.

A filha de Zezé Di Camargo pediu para os fãs pararem de insultar Davi. “Busquei retomar o controle da situação e retirar o microfone das mãos dele. Quando peguei o microfone, eu disse que era campeã do coração dos meus fãs. Ao mesmo tempo, a plateia, sem qualquer estímulo ou provocação minha, começou a falar palavras contrárias ao Davi. Imediatamente, eu pedi para todos pararem com a aquela manifestação".

"Quem assiste ao vídeo, vê que eu sinalizo com as mãos, e peço para continuarem com aquelas palavras. Em momento algum eu estimulei, induzi, provoquei ou participei de nenhum tipo de manifestação contrária ao Davi“, argumentou.