Conhecido popularmente como Lucas Buda, o capoeirista e ex-BBB Lucas Henrique, de 29 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (30) para contar que entrou em contato com Nina Capelly, prima de MC Binn, e que está disposto a assumir a criança que ela espera caso seja o pai biológico.





"Ontem o dia foi um pouquinho agitado. Fui pego de surpresa com a possibilidade da paternidade. Sempre falei do meu desejo de ser pai. No programa, eu falava isso. Óbvio que não precisava ser desse jeito", iniciou ele, que saiu divorciado do reality show dirigido por Boninho.





Lucas Buda desabafou que tem uma "relação complexa" com a paternidade. Isso porque o ex-BBB não conheceu o pai biológico. "Tenho uma relação um pouco complexa com esse assunto por conta do meu histórico, porque não conheci meu pai biológico, mas estou disposto a assumir minhas responsabilidades, cumprir com meu papel e não fugir das consequências das minhas atitudes", afirmou.





"Estamos aí, seguindo a vida. Já entrei em contato com a Nina para dar o primeiro suporte. E estou me organizando para ir para São Paulo e a gente conseguir conversar pessoalmente", finalizou o capoeirista, que se envolveu com Nina Capelly, prima de MC Binn, após sair do "BBB 24".

