Reprodução Affair de Lucas Buda perde o bebê que acreditava ser do ex-BBB

A cantora Nina Capelly, prima de MC Binn, se manifestou neste domingo (9), revelando que perdeu o bebê que acreditava ser do ex-BBB Lucas Buda. Diante do aborto espontâneo, ela apontou que o capoeirista estaria lhe apoiando.

Através do Instagram, Nina Capelly respondeu questionamentos sobre a gestação. "Bom, esses últimos dias foram turbulentos na minha vida, onde eu me vi dentro de um quarto com depressão. Sem querer comer, sem querer beber, sem querer ver ninguém. Estou tendo total apoio da pessoa envolvida, [ele] esteve em São Paulo, nós conversamos. Infelizmente, eu perdi o neném", lamentou.

No relato, a cantora revelou que essa não foi a primeira vez que sofreu um aborto. "Eu tive o Bernardo, que foi a primeira gestação. Minha segunda gestação, não consegui segurar o bebê e nessa, infelizmente... não iria ser problema para mim, tenho certeza que para ele também não iria ser. Ia ser benção em nossas vidas, mas Deus quis assim", completou.

Na sequência, Nina garantiu que está recebendo o apoio de Lucas Buda, com quem se envolveu após o fim do Big Brother Brasil. "Estou tendo todo o apoio dele em questão de psicólogo e de estar ali do meu lado", afirmou.