Conhecido pela trajetória no funk e pela passagem na última edição do reality “Big Brother Brasil", MC Binn tem surpreendido os fãs por conta da mudança de peso. O funkeiro tem praticado exercícios físicos e mudou a alimentação a fim de diminuir a gordura corporal.



As declarações foram dadas em entrevista ao “Gshow”. “Levo a academia e os treinos hoje como um lado mais terapêutico, então me ajuda muito mentalmente e eu acabo influenciando outras pessoas também”, pontuou o namorado de Ana Laura Marques.



Embora tenha o desejo de emagrecer mais, o ex-BBB revelou que pretende focar em ganhar massa magra. “Eu no começo da dieta perdi bastante peso, agora eu quero criar um pouco de massa, ter uma estrutura de uns músculos. Estou treinando mais, comendo mais, por causa do foco de ficar um pouco mais forte”, explicou.



Ainda que não tenha recorrido a intervenções cirúrgicas para perder peso, como lipoaspiração ou bariátrica, MC Binn não descarta passar por um procedimento cirúrgico. Ele planeja fazer uma cirurgia reparadora.



“Eu vou ter que operar, né? Falei para o doutor que vou emagrecer até o máximo que der, aí o que sobrar de pele, a gente opera e arranca”, finalizou o funkeiro, que teve um curto envolvimento com a ex-sister Giovanna Lima durante o confinamento do “BBB 24”.

