Ana Hickmann se pronuncia sobre suposto namoro com Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann se pronunciou nesta segunda-feira (15) para negar que está namorando o ex-colega de emissora Edu Guedes. Através da assessoria, a ex-modelo explicou o que poderia ter incentivado o surgimento dos boatos.



Mais cedo, um colunista divulgou que Ana Hickmann já estaria se envolvendo com outra pessoa após o divórcio conturbado com o ex-marido Alexandre Correa, no final de 2023. O novo amor seria o antigo parceiro da Record, o apresentador Edu Guedes, que atualmente esta na Band.

"Não tem namoro, é mentira. O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato deles terem se encontrado no final do ano no mesmo resort", disse a assessoria ao Gshow. O iG Gente também entrou em contado com a equipe da ex-modelo.

Ainda segundo a assessoria, Ana Hickamann e Edu Guedes estavam no resort com as respectivas famílias. "Foi uma coincidência", destacou a equipe da apresentadora.

