A modelo italiana Vittoria Ceretti , companheira de Leonardo DiCaprio , de 49 anos, ganhou destaque nas redes sociais neste final de semana, tornando-se um dos tópicos mais comentados. A razão é que a top model celebrou seu 26º aniversário na última sexta-feira (7).

Normalmente, isso não geraria tanto alvoroço, mas o fato curioso é que DiCaprio é conhecido por manter relacionamentos com mulheres até 25 anos, sendo essa a suposta 'idade limite' para o ator. Em seu Instagram, Vittoria compartilhou fotos da comemoração em uma área costeira, e não havia sinal de DiCaprio nas imagens. Não ficou claro se ele participou da celebração.

Entenda o caso

"Feliz, grata, nas nuvens e um ano mais velha", escreveu Vittoria ao publicar o álbum de fotos do evento. Uma enxurrada de comentários apareceu tanto no post dela quanto em publicações feitas no X, o antigo Twitter, insinuando que DiCaprio pode estar prestes a terminar o relacionamento.

"Vittoria Ceretti fez 26 anos. DiCaprio bateu o recorde", comentou uma usuária. "Temos uma namorada de DiCaprio com mais de 25 anos", ironizou outro. "Ela completou 26 anos e acho que todos sabemos o que isso significa", provocou mais um.

"DiCaprio definitivamente está afrouxando suas próprias regras", "vamos ver se a partir de agora DiCaprio vai sempre olhar para ela da mesma forma", "Leonardo DiCaprio vai deixá-la silenciosamente" e "a namorada de Leonardo DiCaprio fez 26 anos sexta-feira e ele continua com ela, acabou o meme" estavam entre as outras reações.