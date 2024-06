undefined undefined undefined





Matteus e Isabelle são o casal sensação do momento. Após deixarem o reality show Big Brother Brasil 24, eles relataram ao jornal Extra como foi a primeira noite de intimidade.

Algumas semanas após a final do programa, Matteus viajou para Manaus para encontrar Isabelle, e foi aí que conseguiram ter um tempo a sós com mais privacidade. "Logo que saímos, nos encontramos no hotel, ficamos um pouco juntos, mas era uma correria, sempre tinha muita gente. Conseguimos nos conectar na primeira vez que ele foi a Manaus (no início de maio). Superou minhas expectativas (risos)", exclamou a influenciadora.

Nas redes sociais, cada postagem do casal Mabelle atrai inúmeros comentários de fãs que torcem pelo relacionamento. A química entre os dois é frequentemente destacada e é visível até nas fotos que compartilham.

"No BBB, não tinha muito o que fazer por conta da exposição. Mas aqui fora foi algo surreal, maravilhoso, bem especial. Bah, sou até suspeito para falar. O que vocês conseguem analisar externamente (a química) é o que acontece internamente", continuou o vice-campeão.

O gaúcho de Alegrete permaneceu na terra de Cunhã por alguns dias, retornou à sua cidade e viajou para outros compromissos, mas voltou para a casa de Isabelle ainda em maio. No total, eles passaram cerca de 20 dias juntos em Manaus. "Ele ficou na minha casa, moro sozinha. Tivemos momentos incríveis, românticos e privacidade. Minha casa está cheia de roupas dele (risos). Tem sapato, cueca, escova de dente...", relembrou a Cunhã.

O vice-campeão do "Big Brother Brasil 24" completa: "Estamos vivendo algo recente, mas muito intenso. Fiquei uns dias lá e já estava organizando aqui, ajeitando ali, saía para ver algo que estava faltando no apartamento".