A polêmica da PEC das praias envolvendo a atriz Luana Piovani, de 47 anos, e o atleta Neymar Jr., de 32, teve um novo desdobramento. Na manhã desta sexta-feira (7), Piovani veio a público criticar Whindersson Nunes por ter defendido o atleta nas redes sociais.





"O cara tá cheio de B.O. pessoal e vem defender ignóbil? Engraçadinho, vai puxar o saco da tua terapeuta e do teu psiquiatra, esses, sim, merecem suas falas", escreveu a atriz, que ficou conhecida pelos papéis que interpretou em séries e novelas da Rede Globo, emissora na qual não está mais contratada.





A "defesa" que Luana se refere diz respeito à uma publicação em que Whindersson parabenizava Neymar Jr. e da irmã dele, Rafaella Santos, pela ajuda prestada às vítimas do Rio Grande do Sul após as fortes chuvas e enchentes que atingiram o estado.





"A irmã do Ney, a Rafa, simplesmente mandou o jato do Ney entregar oito drones de levar comida e água para pessoas ilhadas, sem pestanejar, sem pedir favor, difícil hoje em dia", escreveu o ex-marido da cantora Luísa Sonza.

