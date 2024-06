Reprodução/Instagram Luana Piovani deu desaque ao tema sobre a privatização das praias

Luana Piovani voltou a alfinetar Neymar Jr. em meio à polêmica pela PEC da privatização das Praias, e cobrou o posicionamento do ex-marido, Pedro Scooby. Por meio dos Stories no Instagram, na manhã deste sábado (1), a atriz questionou a opinião do sufista e quis saber se ele se posicionaria contra o jogador de futebol.

"Quero saber o que o Pedro acha disso porque ele é amigo do ignóbil, mas vive de praia. Ele é a favor ou contra a privatização das praias? Vocês não estão curiosos para saber? Eu tô", disse ela.

Ela, que vem compartilhando uma série de stories coma repercussão do assunto - depois que Neymar e Oruam a atacaram nas redes sociais -, agradeceu o apoio de seu público e criticou os fãs do jogador de futebol.

"Vim agradecer pelo carinho e pela preocupação que vocês tiveram comigo. Recebi milhões de mensagens. O ignóbil é seguido por praticamente metade do planeta Terra [221 milhões de seguidores]. Agora, que pena que nossos adolescentes estão tão sem discernimento. Será que é o sonho do menino pobre ficar trilionário? Será que são nossas escolas que não repetem mais os alunos e eles saem meio analfabetos? É bastante preocupante".

Piovani disse que não se sentiu afetada pelos ataques incitados contra ela: "Vim dizer que está tudo sob controle. As coisas que acontecem nas redes sociais não interferem na minha vida. Eu tenho uma vida muito comum. Trabalho com teatro, e as pessoas que vão me assistir ao vivo não têm nada a ver com a fanbase dele. Pena que todo mundo que é contra a privatização das praias foi atacada por essa fanbase bitolada e provavelmente invejosa desse 'ídolo'", afirmou.