Whindersson Nunes defende Neymar após briga com Luana Piovani

Whindersson Nunes resolveu se manifestar sobre a polêmica envolvendo Neymar Jr., Luana Piovani e outras celebridades sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2022, também conhecida como "PEC das praias".

No X, antigo Twitter, o humorista defendeu o jogador de futebol ao lembrar a ajuda dele na tragédia no Rio Grande do Sul.

"A irmã do Ney, a Rafa, simplesmente mandou o jato do Ney entregar oito drones de levar comida e água para pessoas ilhadas, sem pestanejar, sem pedir favor, difícil hoje em dia. Sempre que eu faço uma m**** não pública, eu penso: Me defenderiam disso? Qual seria o preço?", escreveu ele.

O influenciador afirmou que "privatizar praias burrice ou mau-caratismo". "Nosso presidente aperta mão de pessoas que não gostamos todos os dias, e todos sabemos o porquê. Ou mau-caratismo ou inteligência?", questionou ele.

Nos comentários, os internautas questionaram a relação entre a ajuda de Neymar com o Rio Grande do Sul com a defesa da PEC.

Entenda a briga de Neymar Jr. e Luana Piovani

Na quinta-feira (30), a artista relembrou traições do atleta e criticou um projeto de privatização de praias brasileiras, apontando que ele estaria envolvido com a proposta de emenda constitucional (PEC) 3/2022, que pode transferir a propriedade de terrenos do litoral brasileiro para Estados, municípios e proprietários privados.

O caso gerou debates e chegou até o jogador do Al Hilal, que foi aos Stories do Instagram rebater Luana Piovani e xingá-la.

