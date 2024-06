Reprodução Luísa Sonza





Um vídeo de Luísa Sonza durante um show da cantora está repercutindo nas redes sociais neste sábado (1º). Isso porque um fã pediu para tirar foto com a ídola e a resposta dela surpreendeu o público.

A apresentação em questão aconteceu na noite da última sexta-feira (31), na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, onde estava com a sua turnê do novo álbum "Escândalo Íntimo".

No trecho do vídeo que circula na internet, o fã aparece com a mão esticada segurando o celular. Ele pede para tirar uma foto e a cantora dispara: “Eu não, vai curtir o show menino, para de ficar mexendo no celular”.

Em seguida, ela manda um beijo para o admirador, mas reforça a "bronca". "Guarda esse celular e vai curtir o show. Sei lá, beija na boca, fica bêbado", sugeriu.

A atitude de Luísa Sonza dividiu opiniões nas redes sociais. "Também não entendo quem vai pra show pra ficar vendo pelo celular, se tá no show, é pra ver ao vivo pô", disse um perfil no X.

"Eu entendo que muita gente vai e nem curte, mas se ela gastou esse tempo para dar um fecho, poderia facilmente ter tirado uma fotinha", discordou outra.

Assista ao momento:

Luisa Sonza dá fecho em fã que pediu pra ela tirar uma foto com seu celular durante show:



"Eu não! Vai curtir o show menino, para de ficar mexendo no celular! Guarda esse celular agora e vai curtir o show." pic.twitter.com/h9fewBZbEp — POPTime (@siteptbr) June 1, 2024