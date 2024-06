Reprodução Instagram - 2.6.2024 Iza mostra barriquinha de grávida durante show em Copacabana

Grávida pela primeira vez, a cantora e compositora Iza, de 33 anos, se apresentou na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado (1), como uma das atrações principais do TIM Rio Music 2024. A barriguinha da artista chamou atenção dos fãs.





Durante a apresentação de Iza, os fãs da musicista começaram a gritar "Nala". O nome foi o escolhido pelo casal Iza e Yuri Lima para chamar a filha. Emocionada com a homenagem dos espectadores, a ex-técnica do "The Voice Brasil" agradeceu: "Eu amo vocês, meus fãs".





Para o show, Iza resolveu apostar em um look dourado cheio de brilho que evidenciou o crescimento da barriga por conta da gestação. "Nunca imaginei viver minha gravidez assim. Bolo para Nala na plateia, as pessoas falando que são madrinhas da Nala. ‘Nala te amo!’. Estou muito feliz", disse, em entrevista ao "Multishow", canal privado do Grupo Globo.





À espera da primeira filha, Iza e Yuri Lima começaram a se relacionar no réveillon de 2023. O casal anunciou a gravidez da primogênita em abril deste ano. A cantora fez um show para confirmar que estava grávida após especulações da gestação dela circularem nas redes sociais.







"Eu sei que vocês já tinham escutado essa notícia antes, mas eu achei que ia ser muito mais especial se eu pudesse contar para vocês assim, fazendo aquilo que eu mais amo", disse à época.

Iza mostra barriguinha de grávida durante show no RJ Reprodução Instagram - 2.6.2024 Após anunciar a gravidez, Iza confirmou que se apresentará no 'Rock in Rio 2024' Reprodução Instagram - 2.6.2024 Iza namora o jogador de futebol Yuri Lima Reprodução Instagram - 2.6.2024 Primogênita de Iza se chamará Nala Reprodução Instagram - 2.6.2024 Cantora já foi técnica do 'The Voice Brasil' Reprodução Instagram - 2.6.2024 Iza está grávida de 19 semanas Reprodução Instagram - 2.6.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp