Reprodução Instagram - 14.5.2024 Iza e Yuri Lima no chá-revelação do primeiro bebê que esperam

A cantora, compositora e apresentadora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima revelaram o sexo e o nome do bebê que esperam. Pais de primeira viagem, eles estão à espera de uma menina.



Por meio das redes sociais, na última segunda-feira (12), a dupla fez um vídeo em que estourava balões com confetes rosas. O casal ainda revelou qual será o nome da primogênita .



Nala foi o nome escolhido para a herdeira. “Bem-vinda, Nala”, escreveu Iza como legenda do vídeo em que anunciava o sexo da criança. O nome, inclusive, tem relação com a carreira da cantora .



Isso porque, em 2019, Iza foi escolhida pela Disney para dublar a leoa Nala no live-action de “O Rei Leão” . À época, ela dividiu o protagonismo do longa com o ator Ícaro Silva, responsável pela dublagem do leão Simba.

