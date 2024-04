Reprodução/Instagram - 06.03.2024 IZA

A cantora Iza, de 33 anos, está grávida do primeiro filho. A criança é fruto do relacionamento de Iza com o jogador de futebol Yuri Lima, que também será papai pela primeira vez.



Iza está no terceiro mês da gestação e dividiu detalhes da gravidez em um ensaio que fez para a revista Glamour. "Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe. É uma coisa que faz parte da minha vida, não sei muito bem o porquê, mas me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos", disse a cantora.

Iza e Yuri Lima começaram a se relacionar no réveillon do Rio de Janeiro, em dezembro de 2023, quando alguns flagras vazaram nas redes sociais. Eles assumiram o namoro um mês depois.





De lá para cá, o casal chamou a atenção dos seguidores pela constante troca de elogios nas redes sociais.