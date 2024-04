Reprodução IZA faz 1ª aparição após anúncio de gravidez e exibe barriga; veja

A cantora IZA fez a primeira aparição nesta sexta-feira (12) após anunciar a gravidez do primeiro filho. Nesta tarde, a artista surpreendeu os fãs com a transmissão de um show surpresa para celebrar a gestação.



"Eu sei que vocês já tinham escutado essa notícia antes, mas eu achei que ia ser muito mais especial se eu pudesse contar para vocês assim, fazendo aquilo que eu mais amo", disse durante a apresentação.

A cantora confirmou a gravidez na quarta-feira (10), após surgir rumores da gestação. O bebê é fruto do relacionamento da cantora com o jogador Yuri Lima, que atua pelo Mirassol Futebol Clube, presente na série B do Brasileirão.

IZA queria fazer uma surpresa para seus fãs e anunciar sua gravidez cantando:



