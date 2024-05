Reprodução Instagram Yuri Lima e Iza

A cantora, compositora e atriz Iza , de 33 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (21) para relatar alguns esquecimentos que passou a ter desde que engravidou pela primeira vez. A artista ainda brincou com o namorado, o jogador Yuri Lima, e fez uma reclamação sobre o comportamento dele.





Por meio dos stories do Instagram, Iza enfatizou que estava com algumas falhas na memória. Isso depois de ter feito uma publicação dizendo que era sexta-feira, quando, na verdade, o dia correto seria terça-feira. "Gente, por que a gravidez faz isso com o ser humano?", ironizou.





"Eu falei [que é] sexta-feira no meu post e ninguém me falou nada. Hoje é claramente terça. De onde eu tirei sexta? O pior não é isso, o pior é isso aqui [Yuri Lima]", acrescentou Iza , enquanto apontava para o namorado. A cantora reclamou da postura do companheiro, que não avisou ela sobre o erro cometido com a confusão dos dias da semana.





Em meio aos risos, o atleta justificou que também estava grávido e por isso teria esquecido o dia correto. "Eu estou grávido também", rebateu ele, que afirmou pensar que era domingo e não terça-feira. Iza voltou a dizer que Yuri deveria ter alertado ela: "Você podia ter avisado. Estava lá atrás todo concordando".





Após a gafe, a musicista pesquisou se a gravidez afeta a memória e fez uma captura de tela de um texto que confirmava que a gestação gera mudanças no cérebro da mulher e que falhas de memória podem ser comuns. "Então está perdoado, beleza?", concluiu Iza, que está à espera de Nala.

