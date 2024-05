Reprodução/Instagram Ingra Soares e o filho Arthur

Esposa do cantor Zé Vaqueiro, a influenciadora Ingra Soares usou as redes sociais na última quinta-feira (30) para desabafar sobre estado de saúde de Arthur, de 10 meses. Internado, o bebê nasceu com síndrome de Patau, condição caracterizada por uma malformação congênita.





"A angústia da incerteza é o pior sentimento", escreveu Ingra, por meio dos stories do Instagram, na legenda de uma foto em que aparecia segurando a mão do filho. Arthur estava internado desde o nascimento, em julho de 2023. O pequeno recebeu alta no dia 16 deste mês, mas retornou ao hospital menos de 24 horas depois.





Ainda nesta semana, a influenciadora Ingra Soares veio a público relembrar da época em que descobriu do diagnóstico do filho. O bebê foi diagnosticado com síndrome de Patau ainda durante a gestação.





"É uma gestação muito difícil. Desde quando você descobre o diagnóstico, você precisa ter muita sabedoria, mas até então, no começo, acredito que a gente não consegue ter, porque é uma informação muito impactante", iniciou em uma publicação feita no Instagram.





"Ela causa um grande impacto na nossa vida, na nossa cabeça, e você passa a tentar entender o que realmente vai acontecer. Você procura todos os métodos para tentar compreender, mas não consegue, porque é algo novo", acrescentou a esposa de Zé Vaqueiro.

