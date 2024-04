Reprodução/Instagram Filho de Zé Vaqueiro é extubado após oito meses: 'Bem melhor'

Ingra Soares atualizou o estado de saúde do filho, Arthur, fruto do relacionamento com Zé Vaqueiro. O bebê nasceu com síndrome de Patau, uma malformação congênita, e está internado desde então.

Aos oito meses, o menino foi extubado e a influenciadora celebrou a notícia com os seguidores.





"Bom dia! Estou bem melhor. Não estou mais entubado", escreveu ela nos Stories do Instagram.





Zé Vaqueiro e Ingra Soares se conhecem desde 2019, quando começaram a se relacionar amorosamente. Em 2020, o casal teve o primeiro filho, Daniel. Já em 2021, eles se casaram e, ano passado, deram à luz ao irmão mais novo do primogênito, Arthur.

Arthur nasceu em julho do ano passado e tem síndrome de Patau, uma doença genética decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, ou seja, um cromossomo a mais. Ela causa problemas de má-formação nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário, além do rosto e membros.

