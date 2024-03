Reprodução/Instagram Ingra Soares mostra o filho, que deve receber alta da UTI em breve

Ingra Soares visitou o filho, Arthur, na UTI na noite de quinta-feira (29) e aproveitou para mostrar como o bebê está. Ele está prestes a receber alta, após ficar internado desde de o nascimento, em julho de 2023.

No vídeo, a influenciadora e o marido, Zé Vaqueiro, ninam Arthur. Os seguidores ficaram emocionados com o momento: “Chorando aqui”, comentou uma. “Emocionadíssima aqui. Meu Deus, muito obrigada! Ingra e Zé, gritos de alegria aqui! Deus abençoe vocês”, escreveu outra.

Arthur está internado desde quando nasceu, no dia 24 de julho de 2023, devido ao uma malformação congênita, conhecida por Síndrome de Patau, uma trissomia do cromossomo 13.

Ainda ontem, Zé Vaqueiro mostrou uma foto do filho dormindo no hospital, com a sonda que usa para se alimentar.

