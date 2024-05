Reprodução/Instagram Filho de Zé Vaqueiro recebe alta após nove meses internado

Zé Vaqueiro e Ingra Soares receberam o filho caçula, Arthur, em casa pela primeira vez. Nesta quinta-feira (16), o bebê recebeu alta hospitalar após nove meses internado devido à síndrome de Patau, uma malformação congênita.

A influenciadora fez questão de compartilhar a novidade com os seguidores através de um vídeo nas redes sociais.

"Sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Nosso milagre, Arthur, em casa", escreveu ela na legenda da publicação.

Vale lembrar que Ingra planejava manter privacidade quando o herdeiro recebesse alta, mas acabou optando por revelar.

Arthur nasceu em julho do ano passado e tem síndrome de Patau, uma doença genética decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, ou seja, um cromossomo a mais. Ela causa problemas de má-formação nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário, além do rosto e membros.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp