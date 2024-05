Reprodução Instagram - 31.5.2024 Gabi Martins e Bruna Biancardi forama advertidas

Conhecidos por fazerem publicidade para o site de apostas Blaze, Bruna Biancardi, Gabi Martins e outros cinco influenciadores digitais foram advertidos pelo Conar. Isso porque alguns consumidores alegaram que os anúncios feitos pelos influencers não estavam de acordo com as regras de identificação publicitária. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal "O Globo".





Sinalizações de restrição de idade, como o símbolo "+18" ou a frase "proibido para menores de 18 anos", não foram feitas, segundo as queixas. Outras reclamações apontam ainda que o aviso "jogue com responsabilidade" não é explicitado nas publicidades. Vale lembrar que a Blaze, o site de apostas que os influencers fazem propaganda, está sendo investigado por supostas fraudes e calotes.





Além da ex-noiva de Neymar, Bruna Biancardi, e da sertaneja Gabi Martins, os criadores de conteúdo Tio Paulo, Boto BC, Maluzinha, Rayanne Fiorentino e Isadora Sampaio também foram advertidos. Os influencers alegaram que já fazem as publicidades seguindo as normas necessárias ou que reajustaram os anúncios.





A empresa advertida se defendeu e declarou que se compromete em revisar e adequar toda a sua comunicação publicitária. O site de apostas, inclusive, disse que pediu aos associados que incluíssem os avisos e sinalizações necessários.





A relatora do caso advertiu a Blaze e os criadores de conteúdo digital, além de afirmar que as peças publicitárias analisadas realmente tiveram falhas no que diz respeito à norma vigente. Ela salientou que os influencers devem incluir avisos de restrição etária e enfatizar que o jogo deve ser feito com responsabilidade.





A decisão foi unânime, mas ainda cabe recurso.





No ano passado, o dominical "Fantástico" expôs que a Polícia de São Paulo abriu um inquérito para apurar supostos estelionatos cometidos pela Blaze por conta do não pagamento de prêmios com valores altos. O programa da Globo ainda revelou que a Justiça bloqueeou mais de R$ 100 milhões do site de apostas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp