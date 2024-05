@gabimartins - 22.05.2024 Gabi Martins na praia

A ex-BBB e cantora Gabi Martins, de 27 anos, apostou em um biquíni fio dental branco para aproveitar uma praia pouco movimentada do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (22). A musa compartilhou o momento nas redes sociais.



Na legenda da publicação, a artista aproveitou o espaço e desejou "Paz". Nos comentários, a cantora recebeu elogios dos seguidores, que exaltaram o corpo da sertaneja.

Uma seguidora escreveu: "Gabi linda demais, fico feliz vc na minha cidade, seja sempre bem-vinda, te amo". Outra completou: "Cada dia mais linda!". Uma terceira comentou: "Toda a beleza do universo em um único ser".





De volta à autoescola

No último mês, a cantora confidenciou aos seus seguidores que voltou à autoescola após dois anos sem dirigir. No Instagram, a loira explicou que estava correndo atrás do tempo perdido, pois precisava "ganhar confiança". "[O carro] morreu duas vezes! Calma, estou voltando. Xinguei bastante, mas foi só a primeira aula".

