Reprodução Instagram - 31.5.2024 Anitta resolveu falar sobre a relação com Peso Pluma

A cantora e compositora Anitta, de 31 anos, se pronunciou sobre as especulações de que ela e o artista mexicano Peso Pluma, de 24 anos, estariam vivendo um affair. Em entrevista ao "Today", a brasileira deu detalhes sobre a relação, que é alvo de rumores pela base de fãs dos músicos.





"Eu realmente gosto dele. Eu acho que ele é uma pessoa incrível. Um grande artista, muito humilde. Ele me lembra muito quando eu tinha a idade dele; ele tem 24 anos, eu tenho 31", iniciou a funkeira, que se apresentou no "Today Show", com um show gratuito para os fãs, em Nova York, nesta sexta-feira (31).





Anitta ainda disse que não estava em busca de relacionamentos sérios no momento. "Mas eu só quero ser feliz, livre, me divertir, ter calma. Não estou no momento para nada sério. Por muitos anos, pensei: 'Ah, preciso ter um relacionamento'. Mas hoje em dia entendo que não", afirmou.





Sem rotular qual tipo de relação tem com Peso Pluma, a brasileira admitiu que só quer se "divertir" e "ser livre" sem precisar se justificar para outras pessoas. "Todo mundo tem essa necessidade de colocar um nome nas coisas, um título nas coisas, mas estou num momento tão diferente. Só quero aproveitar a vida", defendeu.





"Só quero me divertir, ser livre sem ter que dar explicações. Não estou tentando dizer às pessoas: 'Eu sou isso ou aquilo'. Não faço isso com minha música. Imagine com uma pessoa", finalizou Anitta, que já se relacionou com outros famosos, a exemplo do surfista Pedro Scooby, do apresentador André Marques e do ator italiano Simone Susinna.

