Anitta elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar fotos de biquíni no Rio de Janeiro neste sábado (25).

A cantora exibiu os bastidores de um videoclipe e usou a música 'Fria' como legenda, levando os fãs a acreditarem que as imagens são referentes ao possível clipe.

"Tá buscando calor pero yo soy....", escreveu ela na legenda.

"Ela vindo servir no clipe de Fria", declarou uma internauta; "O clipe da maior música do 'Funk Generation' vem aí', comentou outro; "E o clipe finalmente vem? Queremos!", declarou uma terceira.

Recentemente, Anitta abriu o coração ao revelar o que busca em um relacionamento . Durante a participação no programa All Stars, do RuPaul's Drag Race, a brasileira afirmou que procura um homem rico para se relacionar.

"Procuro um homem que ganhe a mesma coisa ou mais dinheiro que eu, porque eu cansei de sustentar homens", comentou ela.

