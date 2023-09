Reprodução Cantor Peso Pluma, destaque no TikTok, é ameaçado por cartel mexicano

O cantor mexicano Hassan Emilio Laija, conhecido profissionalmente como Peso Pluma, esta sendo ameaçado por um cartel de narcotráfico do México. Em mensagem divulgada em uma ponte de Tijuana, os criminosos do Cartel da Nova Geração de Jalisco intimida o artista a não se apresentar no dia 14 de outubro, data com show marcado na cidade que faz fronteira com a Califórnia, EUA.

"Isto vai para Peso Pluma, evite se apresentar no dia 14 de outubro, porque será seu último show por causa de seu desrespeito e língua solta. Você aparece e nós vamos (quebrar você)", diz um banner, assinado pelo Cartel da Nova Geração de Jalisco, estado onde Peso Pluma nasceu. As informações foram divulgadas pelo TMZ.

A facção é liderada por El Mencho, Nemesio Oseguera Cervantes, listado como um dos narcotraficantes mais procurados do mundo.

A relação de Peso Pluma com o narcotráfico

Nascido na cidade de Zapopan, em Jalisco, México, Peso Pluma iniciou a carreira como cantor de narcocorrido, um subgênero do corrido mexicano, estilo musical tradicional do país.

O estilo musical adotado por Peso Pluma no início da carreira tem como característica abordar temas do narcotráfico, mencionando os líderes e relatando eventos reais. O cantor já assumiu ter escrito músicas para diversos traficantes e justificou que fazia por trabalho e não para apoiá-los.

Peso Pluma só virou sucesso mundial quando decidiu trocar as letras inspiradas no narcotráfico por melodias de amor. Ele tem como principais hits 'Ella Baila Sola', 'La Bebe' e 'PRC', canções que entraram para a lista de mais ouvidas do mundo no Spotify.

Na última terça-feira (12), ele se apresentou no MTV Video Music Awards (VMA), premiação que Anitta saiu vitoriosa na categoria "Melhor Videoclipe Latino", com 'Funk Rave'.