Prima de MC Binn está grávida e diz que há grandes chances de o filho ser de Lucas Buda

Nina Capelly, prima de MC Binn, descobriu que está grávida após viver um affair relâmpago com o ex-BBB 24 Lucas Buda. Em entrevista à revista Quem, a funkeira disse que há grandes chances de o filho ser do capoeirista.

"Tenho 70% de certeza de que é dele. Fiquei só com ele até agora, e assumi [um relacionamento] com minha empresária, não tem como eu engravidar dela", declarou Nina, que atualmente namora Ketlin Hernandes.

"Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de quatro anos, mas quando fiquei com o Buda, não estava mais com ninguém", argumentou ela.

A cantora afirmou que tentou entrar em contato com Buda, mas não obteve sucesso. "Estou um pouco chorona. Tentei entrar em contato com o Lucas. Ele não quis falar comigo. Queria falar com ele diretamente, mandei um áudio para ele explicando tudo. Estou bem sensível".

Segundo Nina, ela e o ex-BBB tiveram relações sexuais quatro vezes e, em nenhuma delas, usaram preservativo. Após uma dessas relações, ela teria tomado uma pílula do dia seguinte.

Nina, que já é mãe de um menino autista de 6 anos, se disse triste com a situação, pois acredita que tenha faltado responsabilidade por parte dela e dos parceiros.

Na entrevista, ela ainda falou que quer descobrir se Buda é realmente o pai do bebê. "Hoje em dia, tem teste de DNA que dá para fazer na gravidez e não me nego a fazer".

Já Ketlin, atual namorada de Nina Capelly, demonstrou apoio à parceira: "Ela falou que vai me ajudar. Ela recebeu bem a notícia e está segurando minha mão".



Lucas Buda nega que seja pai do filho da prima de MC Binn

Também à Quem, o ex-BBB negou a possibilidade de ser pai da criança. O capoeirista afirmou que o tema é delicado para ele por questões pessoais, mas se disse disponível para fazer um teste de DNA.

"É um tema muito sensível e que eu sempre pautei por não ter conhecido o meu pai. Essa notícia me deixa bastante chateado porque não tem chances do filho ser meu. De toda forma, eu estou disponível para fazer o teste de DNA assim que possível para confirmar isso por meios legais", declarou o ex de Camila Moura.

