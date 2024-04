Reprodução/Instagram - 02.04.2024 Camila Moura deu entrevista ao jornalista Léo Dias e falou um pouco da relação com o ex-marido





Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda do BBB 24, revelou nesta terça (02) se falará com o capoeirista após a saída dele do reality show. Em entrevista ao Léo Dias, Moura comentou acerca dos últimos acontecimentos do programa.



“Eu senti que estava sendo humilhada. Decidi me proteger", desabafou ela. “Se houvesse alguma mulher que surgisse interesse que ele segurasse a onda e não me expusesse", revelou Camila.

A influenciadora contou ao jornalista o momento em que percebeu o fim do relacionamento com Buda. "Foi quando saí de casa e ouvi alguém me chamando de corna", disse ela.

Ao ser perguntada se voltaria a conversar com o participante do BBB 24, Camila Moura foi direta. "O futuro pertence a Deus", falou. As publicidades realizadas pela mais nova influenciadora também surgiram na entrevista.

Quanto ao tema, ela afirmou que não ganhou muito dinheiro. "Ainda não alcancei a rentabilidade que as pessoas imaginam", contou.

O jornalista também procurou saber a respeito da opinião de Camila em relação à Pitel. Ao ser perguntada se conversaria com a alagoana, ela confirmou que o problema é apenas com Lucas Buda. “Não vejo problema algum. Minhas questões não envolvem ela”, justificou.



