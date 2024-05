Reprodução Affair revela possível gravidez de Lucas Buda: 'Que a pílula funcione'

A funkeira Nina Capelly foi às redes sociais lamentar o comportamento do ex-BBB Lucas Buda neste sábado (4). A então affair do capoeirista revelou que ele parou de respondê-la após o romance ser exposto publicamente. Além disso, a prima de MC Binn entregou a possibilidade de ter engravidado do ex-brother.

"Hoje eu não acordei muito bem, não estou bem ainda (...) queria falar o quanto nós, mulheres, somos bobas, né? Por acreditar em papinho de homem. Até ontem era amor para lá, amor para cá, to mandando minha agenda, vamos se encontrar, to com saudade...", desabafou a cantora, relatando atitudes do capoeirista.

O romance de Lucas Buda e Nina Capelly foi revelado ao público na última sexta-feira (3), após a cantora confessar estar apaixonada pelo capoeirista. Entretanto, a relação parece ter esfriado depois que ela assumiu os sentimentos.

"Agora simplesmente ele parou de me responder porque eu postei um vídeo desejando boa sorte para ele. Razão tinha a Camila, né? Inclusive, eu espero que a pílula do dia seguinte funcione", entregou Nina.

Desta forma, a cantora indicou ter tido relações sexuais desprotegidas com o ex-participante do Big Brother. O medicamento mencionado funciona como contraceptivo de emergência, atuando para inibir ou adiantar a ocorrência da ovulação.





Vale lembrar que a vida amorosa de Lucas Buda vem sendo alvo de polêmicas desde o confinamento do "BBB 24". Durante o reality, o brother estava comprometido com Camila Moura, esposa dele há 8 anos. Apesar disso, ele acabou flertando com a participante Giovana Pitel diversas vezes.

A situação fez Camila Moura solicitar o divórcio mesmo com o então marido confinado na Casa. Em meio à confusão, a professora também revelou que o capoeirista já havia traído ela no passado, caso que decidiu perdoar.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp