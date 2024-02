Reprodução/Globo Patrícia Poeta manda recado para Ana Maria Braga e comenta saúde da apresentadora

Patrícia Poeta falou da saúde de Ana Maria Braga na manhã desta quinta-feira (8) ao vivo no Encontro. A apresentadora mandou um beijo para a veterana, que se afastou no 'Mais Você' para se recuperar de uma indisposição intestinal .

"Quero deixar um beijo para a vizinha Ana Maria, que tá se recuperando de uma indisposição intestinal", explicou ela.





Na sequência, Patrícia elogiou a colega e comentou sobre a sua volta. "Já, já, a gente vai poder voltar a assistir e acompanhar o programa com a Ana Maria, nossa maravilhosa apresentadora. Beijo, Ana, amo você! Rainha das nossas manhãs", disse.

Na sua ausência, Ana Maria Braga foi substituída por Tati Machado e Fabrício Battaglini.

"Está tudo bem com a Ana. Ela só teve o que qualquer um teve e que qual um pode ter: comer algo que não te cai bem. Foi isso o que aconteceu, não preciso me estender", comentou o jornalista na última quarta-feira (7).

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: