Reprodução Xororó e Junior reagem ao anúncio de separação de Sandy e Lucas Lima

A cantora Sandy e o músico Lucas Lima surpreenderam nesta segunda-feira (25) ao anunciar a separação após 24 anos de relacionamento. Através das redes sociais, o pai da artista, o cantor Xororó, e o irmão Júnior demonstraram apoio a decisão.

No Instagram, Lucas Lima publicou uma carta aos fãs anunciando o término e afirmando que a dupla passará a se relacionar apenas como amigos.

Nos comentários, Xororó declarou: "Amo vocês", adicionando emojis de coração. Júnior, irmão de Sandy, também demonstrou apoio. "Todo o meu amor", escreveu.

Além dos familiares da cantora, famosos também se solidarizaram com o divórcio do casal. "Foram ano de cumplicidade e um filho abençoado. Foi lindo", dedicou a apresentadora Eliana. "Nós estamos do lado de vocês! Todo amor do mundo pra vocês e essa família que tanto amamos!", escreveu a cantora Ivete Sangalo.