Sthefany Brito comemora a volta de Kayky Brito nas redes sociais

Sthefany Brito usou os Stories do Instagram para comemorar a volta do irmão, Kayky Brito, às redes sociais depois de ter sido atropelado no começo de setembro, no Rio de Janeiro.

"Melhor vídeo dos últimos tempos... Obrigada, Deus!", disse a atriz sobre o vídeo.

No vídeo, ele agradece a todos que torceram pela recuperação e comemorou estar vivo. "Estou na maior felicidade. Obrigada a todos vocês, meus fãs que mandam mensagem, eu leio cada uma delas. Obrigado ao motorista que salvou minha vida, chamou os bombeiros. Obrigado aos bombeiros. Obrigado minha família, mãe, pai, irmã, cunhado. Beijo no coração. Beijo no coração de todos vocês" falou.

"O negócio é viver, como se não houvesse amanhã porque viver é um milagre (...) Lado direito um pouco afetado, mas eu estou aqui falando, estou andando até, está tudo bem", finalizou.

Kayky Brito postou vídeo e agradeceu ao motorista: "Ele salvou a minha vida"









