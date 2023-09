Reprodução/Instagram Sthefany Brito revela diagnótico do filho e comenta recuperação do irmão

Após revelar a internação do filho, Enrico , Sthefany Brito voltou as redes sociais para explicar o diagnóstico do menino. Ele estava internado desde domingo (24) e recebeu alta nesta terça-feira (26).

Pelos Stories do Instagram, a atriz contou que o herdeiro teve celulite ocular após receber uma mordida de um mosquito.





"Muito obrigada pelas mensagens de carinho e preocupação com o Enrico. Sábado, um mosquitinho picou perto do olhinho dele. Ele ficou com o olhinho um pouquinho inchado, nada demais. Dei um antialérgico. No domingo, acordou com o olhinho direito completamente inchado, vermelho e fechado. Não conseguia abrir (o olho). A pediatra falou: 'hospital'", disse ela.

Sthefany relembrou a sensação que teve ao escutar a palavra, principalmente com o irmão, Kayky Brito, internado desde o atropelamento.

"Lembro da sensação da minha perna bambear quando ouvi a palavra hospital. Ela falou que era celulite ocular. Com a picada do mosquito virou uma porta de entrada de bactéria. Ele deve ter coçado com a mãozinha suja", seguiu.

"Eu nunca tinha ouvido falar de celulite ocular. É sério, não é brincadeira. Erico está bem, está com o olhinho desinchado. E eu acabada e exausta. Quando a pediatra falou hospital, ai que coisa horrorosa, por dois segundos, será que poderia ser o mesmo? Pelo menos eu poderia visitar o meu irmão. Dois dias que não consegui vê-lo (Kayky)", completou ela.

Por fim, a atriz comentou sobre o episódio com o filho e a recuperação do ator. "Deus é maravilhoso. Eu tenho recebido umas mensagens que não sabem onde eu tiro forças. Nem eu. Acho que é do amor. Amor pelo meu irmão, amor pelo meu bem mais precioso que é o meu filho. Erico se recuperando. E Kayky indo pelo mesmo caminho. Eu não acredito por acaso. Desde o acidente dos meus pais e acidente do Kayky", concluiu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: