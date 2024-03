Reprodução Instagram - 11.3.2024 Sthefany Brito com o marido, Igor Raschkovscky, e o filho, Antonio Enrico

A atriz Sthefany Brito, de 36 anos, anunciou que está gravida do segundo filho, fruto do casamento com Igor Raschkovsky. O casal já é pai do pequeno Antonio Enrico, de 3 anos. Através das redes sociais, eles ainda reveleram qual o sexo do novo integrante da família.





O herdeiro será um menino, assim como o primogênito. "Nem nos meus melhores sonhos imaginei tantas bençãos na minha vida! Nossa família está crescendo, e com o coração cheio de gratidão e alegria viemos dividir com vocês a melhor notícia dos últimos tempos. Tem baby no forninho, e Enrico oficialmente promovido a irmão mais velho", disse.





"Deus nos presenteou com mais um de seus anjos, e eu ainda mal posso acreditar que estou mais uma vez sendo abençoada com o milagre da vida! Meu filho, você não tem ideia o tanto que te desejamos e o quanto você está sendo esperado por todos nós, e especialmente pelo seu irmão, que todo dia pergunta quando você vai chegar e já está cantando 'parabéns pra você'. Dos papais mais felizes desse mundo", acrescentou ela.





Grávida pela segunda vez, Sthefany Brito ficou conhecida pela trajetória na teledramaturgia televisiva, tando da Globo quanto da Record. Na líder em audiência, a atriz participou de obras como "O Clone", "A Vida da Gente" e "Flor do Caribe". Já na Record ela integrou o elenco das narrativas "Jezabel" e "O Rico e Lázaro".





