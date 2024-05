Reprodução Instagram - 27.5.2024 Drão faz aparição rara ao lado de Gilberto Gil

Conhecida popularmente como Drão, Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil, esteve na festa de aniversário de Nino, filho de Bela Gil, neste domingo (26). Discreta com a própria imagem, a matriarca foi fotografada ao lado do ex-companheiro, o cantor e compositor Gilberto Gil.





A família estava reunida para celebrar os 8 anos de idade do aniversariante. Além dos familiares, o evento contou com a presença da socialite Narcisa Tamborindeguy, ex-mulher de Boninho, diretor de realities da TV Globo, com quem teve a herdeira Marianna.





Drão Gadelha e Gilberto Gil foram casados entre os anos de 1969 e 1980. A relação teve como fruto Preta Gil, Maria Gil e Pedro Gil. Primogênito do ex-casal, Pedro morreu em 1990, quando tinha apenas 19 anos, vítima de um acidente de carro.





Após a separação de Drão, o musicista Gilberto Gil compôs uma canção com o nome da ex. Com versos que abordavam o término do casamento, Gil conseguiu emplacar um dos hits mais conhecidos de sua carreira. Ele se casou com Flora Gil em 1988 e segue com a mulher até hoje.



