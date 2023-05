Reprodução / Instagram 01.05.2023 Gilberto Gil visita Preta no hospital durante tratamento contra câncer

A cantora Preta Gil usou o Instagram para compartilhar fotos do mês de abril e atualizar os seguidores do tratamento de câncer no intestino. Em uma publicação feita nesta segunda-feira (1º), a artista refletiu sobre a luta e agradeceu a todos que a apoiaram durante esse período difícil.

Preta escreveu que abril foi o mês mais desafiador e difícil da vida, mas que, graças a Deus, os orixás, santinhas e energias espirituais, ela renasceu e teve a chance de desfrutar a vida novamente. A cantora ainda agradeceu a família e amigos, que foram um alicerce e porto seguro durante a batalha contra a doença.





A cantora mostrou uma visita que recebeu do pai, Gilberto Gil, no hospital. Retratando um momento de carinho com a filha.

A postagem também incluiu fotos do filho, Fran Gil, e amigos como Carolina Dieckmann e Gominho. No entanto, não apareceu em nenhuma das fotos o marido de Preta, Rodrigo Godoy, com quem ela está em meio a rumores de separação após a exposição de supostas traições do personal trainer.





