Narcisa Tamborindeguy causou polêmica nas redes sociais após gravar um vídeo na água pedindo doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Em vídeo publicado no Instagram, a socialite aparece tomando um banho de mar, quando dispara: "Vamos ajudar o Rio Grande do Sul, o meu coração está com o Rio Grande do Sul".

Nos comentários, internautas estranharam o cenário escolhido. "Gente...achei uma péssima ideia o local da gravação do vídeo", escreveu uma internauta.

Houve também quem defendesse a famosa, destacando que esse é apenas o "jeitinho" dela. "Se fosse outra pessoa eu julgaria", brincou uma seguidora.

"Gente, é a Narcisa… é a Narcisa", pontuou uma terceira.

