Reprodução/Instagram Flora Gil posta foto de mãos dadas com Preta Gil

"Esperando no salão do hospital", escreveu Flora Gil nos stories do Instagram, em uma foto em que aparece sentada no salão do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, neste sábado (19), onde Preta Gil, sua enteada, está internada, após ser submetida a uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. Em outra imagem, ela segurou a mão da cantora e escreveu: "Ela chegou de volta".

Na última quinta-feira (17), Flora Gil atualizou o quadro de saúde da cantora, após a cirurgia realizada na última quarta-feira (16). Preta está internada desde o último domingo (13).A cirurgia foi mais uma fase do tratamento, que passou por quimioterapia e radioterapia nos últimos meses. Durante a primeira etapa, Preta foi infectada por uma bactéria no acesso usado para ministrar os medicamentos e passou pelo momento mais delicado. Ela chegou a ser internada na UTI e reanimada durante o processo.

A cantora deu entrada no hospital Sírio-Líbanes na última segunda-feira (14) para fazer os exames pré-operatórios e compartilhou os momentos com os fãs, que a acompanham desde a descoberta do caso. Além de exames de sangue, ela também fez uma colonoscopia e um pet scan para buscar células cancerígenas no corpo. A cirurgia foi considerada um sucesso e o estado de saúde de Preta é estável.