Reprodução/Instagram O casal de artistas teria colocado um fim no relacionamento

A atriz e cantora Jennifer Lopez, de 54 anos, foi flagrada na última quinta-feira (16) em Los Angeles, nos Estados Unidos, enquanto saía de um estúdio de dança. As fotos de Jennifer, no entanto, chamaram atenção pelo fato dela estar exibindo a aliança de casamento em meio aos rumores de que estaria se divorciando do ator Ben Affleck, de 51 anos.



Na última quinta-feira, o casamento dos artistas foi alvo de especulação após Jennifer curtir uma publicação sobre relacionamento tóxico. O post é do dia 19 março, não sendo possível saber se a curtida de J-Lo foi recente ou não. Entretanto, a interação virtual acabou aumentando os rumores de que ela e Affleck não seriam mais um casal.

Reprodução/The Grosby Group Aliança de Jennifer Lopez

A publicação curtida pela cantora começava: "Você não pode construir um relacionamento saudável com alguém que: não tenha integridade e segurança emocional; que não respeita seu tempo; que não acha que é importante retornar ligações e responder mensagens em um espaço de tempo respeitável”.

"Que não tenha capacidade de se comunicar e usa o silêncio, abandona conversas ou quer dialogar apenas conforme as condições impostas por ela; não sabem quem são ou o que querem”, finalizava o post. A autora da publicação é o perfil @yourcourageouscomeback, da coach Lenna Marsak.

O jornal britânico Daily Mail também reforçou os rumores de que o casal estaria em um processo de separação após J-Lo ser flagrada sozinha pela sétima semana consecutiva na última quarta-feira (15). Já a revista In Touch afirma que Jennifer e Ben estão separados.

A última vez que o casal foi avistado juntos foi em março, em um almoço em Nova York, nos Estados Unidos. A atriz chegou a comparecer ao Met Gala, um dos eventos de moda mais importantes do ano em que ela era anfitriã, sozinha. Entretanto, a justificativa é de que Ben estaria ocupado com as filmagens de O Contador 2.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp