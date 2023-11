Foto: Reprodução / Instagram / @jlo Jennifer Lopez

Jennifer Lopez falou sobre seu relacionamento com o ator Bem Affleck e uma entrevista recente, na qual a atriz e cantora afirmou que, após reatar o relacionamento com o astro — eles estavam separados desde 2004 — passou a se sentir “mais bonita do que nunca”.

“Me sinto ainda mais relaxada e confortável, o que me faz sentir ainda mais bonita do que nunca [me senti] com outra pessoa. Cada parte de mim, meu corpo, minha voz, minhas escolhas, até mesmo os meus erros”, disse a cantora à Vogue.

Ela ainda revelou que o marido a faz se sentir valorizada: “[Ele] quer que eu entenda e saiba o meu valor, sem remorso”, comentou a atriz.

