Reprodução/Instagram Jennifer Lopez e Ben Affleck estão se separando, diz revista

Parece que o casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck chegou ao fim. Segundo a revista Life & Style, o casal está se separando após menos de dois anos de casados.

De acordo com uma fonte, a cantora e o ator "simplesmente não conseguiram fazer funcionar" a relação.

Além disso, a fonte afirmou que o artista não tem culpa da separação. "Eles estão prontos para o divórcio e, desta vez, Ben não é o culpado".

"Eles nunca vão parar de se amar, mas ela não pode controlar ele, e ele não pode mudar ela. Não teria como durar", declarou a fonte.

Ainda segundo a publicação, o casal não está mais morando na mansão de US$60 milhões. "Ele está se concentrando em seu trabalho e em seus filhos agora. Ben já se mudou e eles provavelmente terão que vender a casa dos sonhos que passaram dois anos procurando".

Vale lembrar que Jennifer Lopez e Ben Affleck reataram a relação após 17 anos separados. Em julho de 2021, eles assumiram o namoro publicamente e no ano seguinte se casaram em uma cerimônia em Las Vegas, nos Estados Unidos.

