Ryan Gosling surge irreconhecível em premiere; veja

Dois dos personagens mais icônicos e queridos da televisão americana foram homenageados pelos artistas Ryan Gosling e Mikey Day na última terça-feira (30). Os intérpretes estavam no tapete vermelho da premiere de "O Dublê" e se fantasiaram de Beavis e Butt-Head, do programa "Saturday Night Live". Galã de "Barbie" , Gosling surgiu irreconhecível.



Assista:





Mas se engana quem pensa que esta é a primeira vez que os atores fazem referência aos papéis de Beavis e Butt-Head. Recentemente, durante uma esquete do "Saturday Night Live", eles se vestiram como os personagens e ganharam elogios dos fãs da atração de comédia animada.





"O Dublê" é o novo filme de ação e comédia estrelado por Ryan Gosling. Na trama, ele é Colt Seavers, um dublê de Hollywood que pausou a carreira depois de sofrer um trágico acidente. O protagonista retoma a profissão após ser chamado para trabalhar em um longa-metragem dirigido pela ex-companheira, Jody Moreno, interpretada por Emily Blunt.





Dirigida por David Leitch, o mesmo diretor de "Deadpool 2" e "Trem-Bala", a narrativa é inspirada na série "Duro na Queda", que foi sucesso de crítica e público na década de 80. A trama chega às telonas na próxima quinta-feira (2).

