A cantora, compositora e atriz Britney Spears , de 42 anos, virou assunto nas redes sociais durante a última quarta-feira (22), quando compartilhou um vídeo no qual aparecia completamente nua em uma praia. Ela ainda brincou com o registro e repercutiu o tamanho do "bumbum".



"Levantei um pouco mais o bumbum para ter mais volume! Pensando em tomar injeções na minha bunda para deixá-la mais cheia assim", escreveu a cantora como legenda de uma publicação feita no próprio Instagram. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que ela faz cliques ousados publicamente.





Segundo o "TMZ", a cantora corre o risco de voltar à tutela porque, de acordo com fontes do veículo, ela pode não apenas se machucar, como também ferir outras pessoas. O portal afirma ainda que ela não estaria tomando as medicações previstas no tratamento para a melhora da saúde mental dela.





Em entrevista ao "TMZ", as fontes ainda disseram que "foi um grande erro acabar com a tutela,", mesmo que " Jamie Spears não seja a pessoa certa para comandar, principalmente porque ela passou a não gostar dele de uma forma realmente intensa".

