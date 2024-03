Reprodução/Instagram - 11.03.2024 Britney Spears posa completamente nua na praia





Quase sempre causando com postagens inusitadas nas redes sociais, Britney Spears chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos completamente nua em uma praia nesta segunda-feira (11).

Aos 42 anos, a artista limitou os comentários das publicações originais, mas a ação não impediu que os fãs comentassem em outras redes. Enquanto alguns elogiaram a coragem pela exposição, outros demonstraram preocupação com a cantora, que na legenda deixou apenas um coração rosa.





"O que tem de errado com a Britney Spears?", comentou um internauta no X. "Está na hora de deixar de seguir Britney Spears em todas as redes sociais. Ela não tem nada a oferecer além de imagens explícitas", criticou outro.





Por outro lado, os fãs da artista saíram em defesa dela e usaram como referência a atitude do ator John Cena, que subiu ao palco do Oscar também totalmente nu na noite de ontem (10).

"O problema da sociedade e das revistas é que Britney Spears é mulher, despe-se e mostra-se gratuitamente ao natural, por isso é sempre motivo de chacota e humilhação. Barry Keoghan posa nu para uma revista, John Cena no Oscar e ambos são aclamados, hipócritas", disse um terceiro.

"E Britney Spears publica duas fotos no Instagram onde aparece semi-nua e já a chamam de louca, desequilibrada e que precisa de ajuda, mas quando John Cena faz o mesmo, todos o estão glorificando e elogiando", criticou mais um.

