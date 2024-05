Reprodução/Instagram Britney Spears se envolve em briga física com o namorado em hotel, diz site

Britney Spears teria se envolvido em uma briga física com o namorado, Paul Soliz, no Chateau Marmont, hotel em Los Angeles, nos EUA. Um hóspede chamou a polícia após ouvir gritos e ameaças da cantora.

De acordo com fontes do TMZ, o hóspede chamou as autoridades alegando que uma mulher, que correspondia à descrição da artista, estava assediando e ameaçando funcionários e hóspedes do hotel.

Os policiais chegaram ao local depois das 22h30, mas não encontraram nada suspeito e foram embora. A publicação declara que o casal estava bebendo até que foram para o quarto, por volta das 23h.

No cômodo, os dois iniciaram uma grande discussão que terminou com a perna de Britney machucada.

Ainda segundo as fontes, a cantora estaria "descontrolada" e aos gritos no corredor da acomodação, por isso, os hóspedes acreditaram que ela estaria tendo um surto. Uma ambulância foi chamada. Os profissionais da saúde conversaram com Britney, que saiu com o travesseiro e cobertor enrolados no corpo.

Sem a presença dos seguranças ou do namorado, a artista foi vista chorando.

