Reprodução Britney Spears terá que pagar os custos judiciais do pai em processo por sua tutela

Britney Spears, de 42 anos, perdeu a disputa judicial que tinha com o pai, Jamie Spears, que deteve sua tutela por 13 anos, encerrando em setembro de 2021. O resultado foi divulgado pelo TMZ, na sexta-feira (26).

No final de 2023, o pai da cantora entrou na justiça para pedir que ela arcasse com os custos advocatícios do processo que a libertou de sua tutela. A cantora pop foi condenada a pagar US$ 2 milhões, cerca de R$ 10 milhões na cotação atual.

Apesar da derrota judicial, o advogado da cantora, Mathew Rosengart, celebrou a liberdade da cantora pop com o fim do processo. “É uma honra e um privilégio representar, proteger e defender Britney Spears. A Sra. Spears é e sempre será um ícone e uma artista brilhante e corajosa de proporções históricas e épicas”, disse o advogado ao Page Six.

“Embora a tutela tenha terminado em novembro de 2021, o seu desejo de liberdade está agora verdadeiramente completo”, continuou ele. “Como ela desejava, sua liberdade agora inclui o fato de ela não precisar mais comparecer ou se envolver em tribunais ou se envolver em processos judiciais neste assunto.”

Patrick T. FALLON/AFP Mathew Rosengart, advogado que atendeu Britney Spears em processo contra o pai, Jamie Spears

De acordo com o Page Six, Mathew Rosengart atuou em pro bono para a cantora neste processo, mas já havia recebido cerca de 4 milhões de dólares de Britney, quando a cantora o contratou em 2021.

Fonte ligada à artista disse ao Page Six que Rosengart estaria disposto a ir a julgamento, porém respeitou a vontade da cantora, que prefere dar o caso como encerrado.

Leia também Deolane Bezerra ostenta nova mansão e impressiona; veja fotos

O advogado, por sua vez, se disse grato pela oportunidade de ajudar Britney a recuperar sua autonomia. “Repetimos nossa gratificação por estarmos em posição de ajudar a restaurar os direitos e liberdades civis de Britney Spears e a honra e o privilégio que tem sido servir e protegê-la”, disse ele.

Britney Spears ainda não se manifestou sobre a decisão judicial.